Комітет Ради ще не знає, коли "банківський" законопроєкт потрапить у зал

Таблиця поправок до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) буде готова вже сьогодні.

Про це в понеділок, 13 квітня, перед початком позачергового засідання парламенту журналістам повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу"), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Насправді, робота над цим законопроєктом виявилася важчою, ніж ми передбачали. Бо 16,5 тисяч поправок – це дуже великий обсяг, з яким навіть не справляється і техніка, не кажучи вже про людей. Разом з тим, ми переконані в тому, що перший варіант таблиці ми будемо мати вже сьогодні і можемо почати працювати з нею. Комітет – ми ще не визначилися, коли ми будемо проводити, але це безперечно буде не одне засідання", - розповів Гетманцев.

Він додав, що профільний Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики буде розглядати поправки до "банківського" законопроєкту групами.

"Ми будемо розглядати правки певними групами, які взаємопов'язані між собою і від групи переходити до групи. Якщо комітет не підтримує правки певної групи, тоді будемо розглядати кожну правку окремо в цій групі. Такий принцип загальний – те, що ми хочемо запропонувати колегам. Якщо колеги погодяться, якщо комітет затвердить цей підхід загальний, ми будемо по ньому працювати", - зазначив Данило Гетманцев.

При цьому депутат зауважив, що порядок розгляду поправок до законопроєкту в сесійній залі буде вирішуватися окремо.

Данило Гетманцев зауважив, що серед 16 тисяч поправок є суттєві.

"Але це ті поправки, які пов'язані з положеннями самого законопроєкту. Це те, про що говорили ці всі місяці – про конституційність законопроєкту, про можливість і обсяги оскарження рішень Національного банку, Фонду гарантування, про збитки, які заподіяні тим чи іншим власникам банків. Тобто всі ці поправки є істотними поправками, які дійсно варто глибоко дискутувати. Ну і є чисто технічні поправки, які, на мою думку, покликані затягнути процес, коли слова міняються місцями чи коли вживається синонім… Їх переважна більшість таких поправок. Дійсно, там мало що можна обговорювати взагалі", - сказав Гетманцев.

Депутат зауважив, що загалом найбільше поправок до законопроєкту надійшло від фракції "Слуга народу".

Відповідаючи на запитання, коли можна прогнозувати позачергове засідання Верховної Ради для розгляду "банківського" законопроєкту, Гетманцев відповів: "Ще зарано про це говорити".

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.