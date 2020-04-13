У Раді напрацювали чотири підходи до "банківського" законопроєкту – Стефанчук

У Верховній Раді напрацювали чотири підходи розгляду законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д), до якого внесено понад 16 тисяч поправок.

Про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю інтернет-виданню "Апостроф".

"Аналізуючи поправочний тероризм, який був продемонстрований під час розгляду банківського законопроєкту, ми напрацювали чотири основних підходи, як ми його можемо розглядати. Не буду розкривати всі підходи, тому що там є деякі цікаві і неординарні, але ті, що нам дозволяє регламент – це, ви абсолютно праві – 119 стаття плюс 45 стаття регламенту", - зазначив Стефанчук.

Перший віцеспікер додав, що всі поправки можуть групуватися і ухвалення першої поправки означатиме відхилення інших.

"Такий "поправочний тетріс" - правки групуються, прийняття першої правки означає відхилення всіх інших. Це один з робочих варіантів, але все впирається в те, що досі комітет з оподаткування не звів їх в кінцеву таблицю і ми не бачимо загального обсягу цього жаху і безцільно витраченого людського часу, тому що, повірте мені, як людині, яка є фахівцем у сфері права, за шість днів згенерувати шість тисяч правок одній людині просто неможливо", - зазначив Стефанчук.

Політик вважає, що це свідома робота, спрямована на відверте зловживання правами депутата.

"Я переконаний, що після того, як буде зведена таблиця, ми оберемо той варіант, який дасть нам найбільш швидко і ефективно пройти даний законопроєкт. Тому що це питання важливе і пов'язане з фінансовою стабільністю і запобіганням дефолту в державі", - сказав Руслан Стефанчук.

Відповідаючи на запитання, чи є спроби домовитись з депутатами, які подали ці поправки, Стефанчук відповів: "Я знаю, що якісь попередні спроби достукатись до сумління депутатів були, але я так розумію, що навряд чи добра воля змусила депутатів наклепати стільки поправок, скільки вони подали. Я думаю, тут питання вже не може бути в діалозі. Це питання трошки за межами здорового глузду і за межами депутатської етики".

Він додав, що "ми просто повинні знайти законодавчий запобіжний захід, який би дав можливість раз і назавжди поставити крапку, щоб більше в жодного депутата не було більше бажання ганятись за кількістю правок, а виключно працювати над їх якістю, стимулюючи якісну парламентську дискусію".

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.