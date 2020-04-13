Стефанчук розповів, як Рада буде боротися з "поправочним спамом"

У Верховній Раді готують проєкт закону, який підвищить вимоги до оформлення поправок до законопроєктів.

Про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю інтернет-виданню "Апостроф".

"Ми хочемо підняти вимоги до оформлення правок, це буде окремий законопроєкт, ми зараз готуємо його. Оскільки правка депутата до закону – це реалізація його права законодавчої ініціативи. Отже, оформлена вона повинна бути так, як він оформляє законопроєкт – з обґрунтуванням мотивації, як воно буде впливати на бюджет і так далі. Ми зараз готуємо такий комплекс, і я думаю, найближчим часом ВР обов’язково проголосує зміни до регламенту, тому що прийшов час це зробити", - сказав Стефанчук.

Говорячи про боротьбу з "поправочним спамом", зокрема, до законопроєкту щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д), перший віцеспікер зазначив, що в Раді підготували низку пропозицій.

"Суть полягає в тому, що таку діяльність слід визнавати зловживанням правом народного депутата, а також за наявності такого факту переходити до спеціальної процедури розгляду законопроєкту. І тут варіантів декілька: голосувати в редакції комітету або дати можливість народним депутатам і фракціям визначитись з кількістю поправок, які вони хочуть внести, третій варіант – обмежувати час на виступ: ти можеш подати хоч п’ять тисяч правок, але в тебе є лише 30 хвилин на виступ. Тому ми зараз визначаємось з чим ми будемо йти, але я думаю, що якраз назрів той час, що Верховній Раді треба показати, що більше в українському парламенті беззмістовні поправки, які не мають нічого близького зі здоровим глуздом, а тільки затягують час, не мають бути", - підкреслив Стефанчук.

Він додав, що кожна година роботи парламенту – це велика сума в бюджеті держави.

"Коли ми просто сидимо і слухаємо безглузді правки, автори яких інколи навіть не можуть згадати про що вони, беруть листочок і запинаються – це просто марнотратство часу і грошей платників податків. Ми з цим миритись не будемо", - зазначив Стефанчук.

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Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.