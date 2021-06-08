Шмигаль анонсував створення в Україні Національної біржі з торгівлі капіталом

Шмигаль анонсував створення в Україні Національної біржі з торгівлі капіталом

Укрінформ
В Україні планується створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків — Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами (NEXT).

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, "уряд, ЄБРР, Американська торговельна палата та USAID уклали Меморандум про взаєморозуміння у сфері національної біржової торгівлі капіталом та організованих товарних ринків".

Згідно з домовленостями, у наступні три роки в Україні планується створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків — Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами (NEXT).

Сьогоднішній меморандум, наголосив Шмигаль, це "нова сторінка в економічній історії нашої держави. Українці отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування. Бізнес отримає довгостроковий та більш дешевий ресурс для розвитку власних підприємств. Держава отримає збільшення інвестицій, нові робочі місця, економічний розвиток".

Читайте також: Український експорт цього року зріс більш ніж на чверть - Шмигаль

Прем'єр подякував Європейському банку реконструкції та розвитку, Американській торговельній палаті в Україні, USAID за підтримку, за взаєморозуміння та співробітництво.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-