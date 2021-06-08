Шмигаль анонсував створення в Україні Національної біржі з торгівлі капіталом

В Україні планується створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків — Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами (NEXT).

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, "уряд, ЄБРР, Американська торговельна палата та USAID уклали Меморандум про взаєморозуміння у сфері національної біржової торгівлі капіталом та організованих товарних ринків".

Згідно з домовленостями, у наступні три роки в Україні планується створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків — Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами (NEXT).

Сьогоднішній меморандум, наголосив Шмигаль, це "нова сторінка в економічній історії нашої держави. Українці отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування. Бізнес отримає довгостроковий та більш дешевий ресурс для розвитку власних підприємств. Держава отримає збільшення інвестицій, нові робочі місця, економічний розвиток".

Прем'єр подякував Європейському банку реконструкції та розвитку, Американській торговельній палаті в Україні, USAID за підтримку, за взаєморозуміння та співробітництво.