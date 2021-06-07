Рада нацбезпеки доручила отримати звіти керівника Держгеонадр і щодо контрабанди

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив за результатами засідання РНБО, що були дані доручення щодо отримання двох звітів — керівника Держгеонадр щодо надр, і другий — щодо контрабанди.

Про це він зазначив на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

“Було дано доручення на найближчих засіданнях Ради з нацбезпеки і оборони отримати звіт керівника Держгеонадр України стосовно надр. Ще є доручення Президента отримати звіт, що стосується боротьби з контрабандою, тобто, щодо того, наскільки рішення Ради з нацбезпеки і оборони вплинуло на контрабанду і те, що відбувається у нас зараз у цій царині. На наступних засіданнях ми обов'язково будемо це заслуховувати”, - поінформував Данілов.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 19 березня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Відповідний указ № 123/2021 глава держави підписав 25 березня.

Зокрема, Зеленський запровадив безстрокові санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування.

Раніше про санкції стосовно компаній заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що рішення прийнято відносно таких компаній: "Геоконект", "Глобалгеоінвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль" "Геотаргет", "Надра прайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бест оіл компані", "Надра простір", "Інфогеотренд", "Ейджинмарка", "Екогаз альянс", "Епівал енерджі", "Юноліт оіл", "Профіннафт", "Бестгеотех".

Також Зеленський заявляв, що за результатами засідання РНБО 2 квітня вперше в історії України запроваджено персональні санкції щодо осіб, які очолюють так звану топдесятку українських контрабандистів. Він наголосив, що, за розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, які недоотримав державний бюджет.

3 квітня Данілов назвав імена осіб "топдесятки українських контрабандистів", проти яких Україна запровадила персональні санкції.

За його словами, до цього списку увійшли Іван Бокало, Валерій Пересоляк, Юрій Кушнір, Олександр Єрімічук, Орест Фірманюк, Вадим Альперін, Олександр Чудаков, Віктор Шерман, Олександр Кравченко, Володимир Дідух.