В Україні розпочався аудит надр - Зеленський

В Україні розпочався аудит надр, також планується аудит усіх водних ресурсів.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія», передає кореспондент Укрінформу.

"Перше питання - це надра України, їх використання. Довгий час ця галузь асоціювалася з корупцією і незаконним видобутком. Тож останні два роки ми прагнемо впроваджувати зміни, які стануть точкою неповернення до такої ситуації. За рішенням РНБО почався повний аудит усіх надр та їхніх користувачів, зокрема пошук і скасування незаконно отриманих дозволів і так званих "сплячих ліцензій", - сказав Президент.

Він наголосив, що доступною всім стала геологічна інформація, а спеціальний дозвіл на видобуток надр можна придбати на відкритих аукціонах.

Зеленський додав, що надра мають працювати на майбутні покоління та стати основою для запровадження економічного паспорта українця, коли всі новонароджені отримуватимуть відсоток від видобутку надр і зможуть використовувати ці кошти на освіту в Україні.

Як повідомлялося, 19 березня РНБО також ініціювало проведення аудиту всіх дозволів на надрокористування, які видавалися з 1994 року.

Всеукраїнський форум «Україна 30. Екологія» триватиме у Києві з 7 до 9 червня. Учасники заходу, зокрема представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, представники ООН, Єврокомісії, міжнародні експерти, говоритимуть про боротьбу з глобальною зміною клімату та посилення ролі України в цьому процесі. Крім того, під час форуму йтиметься про сучасні підходи у сфері захисту довкілля: щодо охорони лісів, переробки відходів, захисту й збереження водних ресурсів та природно-заповідного фонду, розвитку Чорнобильської зони відчуження та перетворення її на привабливий туристичний об’єкт. Заплановані дискусії стосовно «зеленої» економіки, екоконтролю та запобігання промисловому забрудненню. Окрема сесія буде присвячена екоцифровізації.