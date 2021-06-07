Зеленський доручив провести аудит води, яку п’ють українці

В Україні буде проведено фундаментальний аудит стану питної води, оскільки люди мають знати реальну ситуації в цій сфері.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції після виступу на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Екологія”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Буде проведений фундаментальний аудит. Так само, як з надрами. Тобто, не просто ми там позбавили 17 компаній «сплячих» ліцензій. Ні, так не буде, щоб просто для відводу очей”, - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що минулої п'ятниці був незадоволений доповіддю РНБО щодо питної води, стану забруднення річок. “Той аудит, який продемонстрували, вважаю, що він не зроблений повністю. Вважаю, що він зроблений так, що трішки більше в цьому популізму, тому я зупинив це питання на засіданні РНБО та сказав, що вони повинні нам показати реальну картину, а не те, що показують кожному наступному Президенту”, - заявив Зеленський.

Він зазначив, що нині ситуація така, що велика промисловість забруднює річки та довкілля, і на це не треба закривати очі.

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня Рада національної безпеки та оборони на своєму засіданні обговорила проблему забезпечення населення водою, однак голосування з цього питання не відбулося.

Крім того, на засіданні обговорили стан водопостачання у регіоні Кривбасу, у південних регіонах.

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28 квітня Кабінет Міністрів схвалив концепцію державної цільової соціальної програми "Питна вода України" на 2022-2026 роки. Згідно із концепцією, під час виконання програми планується реалізувати 1 747 проєктів, у тому числі побудувати 290 водозабірних споруд, 280 водопровідних і очисних споруд, збудувати 1 093 водопровідні мережі. За прогнозними розрахунками, реалізація програми дозволить забезпечити питною водою 7,4 млн осіб до 2026 року (включно).

Усього по Україні централізованим водопостачанням забезпечено 99% міст, майже 90% селищ міського типу та 30% сільських населених пунктів. При цьому у 13 містах країни відсутнє централізоване водовідведення.