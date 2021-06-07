В Україні стартує екологічний проєкт «Зелена країна» - Президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні розпочинають екологічний проєкт «Зелена країна», в рамках якого планують за 10 років збільшити площі лісів на 1 мільйон гектарів.

Відповідний указ щодо старту проєкту глава держави підписав під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія», передає кореспондент Укрінформу.

«Ми розпочинаємо проєкт «Зелена країна». Одразу скажу - це не політичний, а суто екологічний проєкт для природи і довкілля. Ми поставили перед собою амбітну, але досяжну мету - за 10 років збільшити площі лісів на 1 мільйон гектарів», - сказав Зеленський.

Він додав, що для реалізації цієї мети у найближчі три роки планують висадити в Україні 1 мільярд дерев.

Також Президент зауважив, що в Україні вся необроблена деревина реалізовується через електронні аукціони, доходи державних лісгоспів збільшились на 1 млрд грн за 1 квартал цього року.

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Як відомо, Всеукраїнський форум «Україна 30. Екологія» триватиме у Києві з 7 до 9 червня. Учасники заходу, зокрема представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, представники ООН, Єврокомісії, міжнародні експерти, говоритимуть про боротьбу з глобальною зміною клімату та посилення ролі України в цьому процесі. Крім того, під час форуму йтиметься про сучасні підходи у сфері захисту довкілля: щодо охорони лісів, переробки відходів, захисту й збереження водних ресурсів та природно-заповідного фонду, розвитку Чорнобильської зони відчуження та перетворення її на привабливий туристичний об’єкт. Заплановані дискусії стосовно «зеленої» економіки, екоконтролю та запобігання промисловому забрудненню. Окрема сесія буде присвячена екоцифровізації.