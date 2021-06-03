Криклій - про габаритно-ваговий контроль: Нарешті дороги почнемо захищати не в теорії

Ексміністр інфраструктури Владислав Криклій вважає ухвалення закону про автоматичний габаритно-ваговий контроль важливим кроком до "однакових правил без корупції, для всіх".

Як передає Укрінформ, про це Криклій написав у Фейсбуці.

"Тішусь прийняттю законопроєкту 3742, про автоматичний габаритно-ваговий контроль, нарешті дороги почнемо захищати не в теорії <...> Імплементуйте на совість за кращими практиками", - закликав ексміністр.

Він нагадав, що Президент минулого року поставив завдання запровадити ефективний контроль на дорогах, Мінінфраструктури підготувало всі необхідні технічні рішення. Центр обробки даних та 43 WiM (автоматичні комплекси) стали до ладу ще станом на початок 2021 року.

"Добре, що розпочата реформа почне імплементуватися, а на заміну інспекторам приходитимуть автоматизовані комплекси та штрафи", - сказав Криклій про довгоочікуване ухвалення закону Верховною Радою.

Як повідомляв Укрінформ, парламент 3 червня ухвалив у другому читанні законопроєкт №3742 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» (ГВК), який запроваджує штрафи за порушення норм ГВК.

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Верховна Рада 18 травня 2021 року звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури України, а 20 травня на цю посаду призначила Олександра Кубракова. До цього Кубраков з листопада 2019 року був головою Державного агентства автомобільних доріг.

Криклій залишається в команді, до його роботи не було багато запитань, але цю сферу потрібно швидко розбудовувати. Про це сказав Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня.