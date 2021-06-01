В Україні почали діяти сезонні обмеження руху вантажівок

В Україні з 1 червня починає діяти заборона на рух вантажівок дорогами державного значення у денну пору, за умови температури вище +28 градусів за Целсієм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

Зазначається, що обмеження руху стосується транспортних засобів, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. Виняток становлять вантажівки, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Такі обмеження вводяться на початку літнього сезону задля збереження автомобільних доріг загального користування. На автомобільних дорогах загального користування державного значення встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити. Про застосування зазначених обмежень та місць розміщення тимчасових майданчиків поінформовано дотичні центральні органи виконавчої влади та асоціації автомобільних перевізників.

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Перечекати спекотний період можна на майданчиках для тимчасової стоянки транспортних засобів у смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Згідно з чинним законодавством, дотримання водіями вантажних засобів сезонних обмежень та вагових параметрів перевіряють територіальні підрозділи Укртрансбезпеки та обласні підрозділи Національної поліції України.