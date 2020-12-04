Укртрансбезпека нарахувала майже 127 мільйонів штрафів за перевантаження

Протягом січня-листопада цього року інспектори Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) у співпраці з Нацполіцією перевірили понад 665 тисяч транспортних засобів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що у листопаді працівники Укртрансбезпеки перевірили понад 75 тисяч транспортних засобів, що майже у 3,6 раза більше у порівнянні з результатами листопада минулого року. Також протягом останнього місяця було складено 1358 актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано близько 12,5 млн грн за перевантаження.

«Ефективний габаритно-ваговий контроль на українських дорогах продовжується. За підсумками 11 місяців цього року працівники Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією перевірили понад 665 тисяч вантажівок, що майже в 1,6 раза більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Всього було складено понад 13 тисяч актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано майже 127 млн грн плати за проїзд», - розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він зазначив, що для захисту доріг від руйнування вантажівками відомство не лише збільшило кількість перевірок, а й активно працює над реформуванням всієї галузі, цифровізацією та автоматизацією процесів.

Криклій також наголосив на важливості прийняття у другому читанні законопроєкту № 3743 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю», який посилює відповідальність учасників перевезень та вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство інфраструктури у серпні 2020 року запустило реформу Укртрансбезпеки, головним завданням якої є запуск системи автоматичного габаритно-вагового контролю (ГВК) на дорогах України. Планується, що до кінця 2021 року на українських доргах буде встановлено понад 150 автоматичних комплексів ГВК “Зважування у русі” (Weigh-in-Motion).