На Полтавщині розпочала роботу перша в області система зважування транспорту в русі

В селі Підгорівка Козельщинського району влаштовано майданчик для зважування транспорту безпосередньо в русі в реальному часі. Це перша подібна система на автодорогах Полтавської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Полтавської ОДА с посиланням на Службу автомобільних доріг у Полтавській області.

«Зважування-в-русі (Weigh-in-Motion) - це «розумна» система комплексного збору інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами. Моніторинг руху здійснюється на дорогах у режимі реального часу. Перший майданчик на автодорогах державного значення Полтавщини влаштовано на автошляху М-22 Полтава-Олександрія в с.Підгорівка Козельщинського району. Обладнання монтується у верхньому шарі покриття або на прогонових будовах мостів та шляхопроводів. Майданчик перекриває дорогу по всій ширині, а фіксація руху здійснюється цілодобово. Навантаження на кожну вісь вимірюється як мінімум у трьох послідовних точках», - зазначається в повідомленні.

За словами начальника Служби автомобільних доріг у Полтавській області Івана Краповницького, щодоби цією автодорогою рухається 8-9 тисяч транспортних засобів. Третина з них – вантажівки, які нерідко не дотримуються габаритно-вагових норм. Відповідно дороги руйнуються.

«Нормативними документами передбачено перевезення вантажів із загальною масою (разом з масою транспортного засобу) не більше 40 тонн. Водночас, у 2019 році фахівці Укртрансбезпеки фіксували вагу на дорогах регіону 65 тонн», – розповідає Краповницький.

Система зберігає інформацію про пересування більше ніж 10 000 автомобілів в одному напрямку вагою не менше 3,5 тонн. Температурний діапазон від -30°С до +40°С. Компоненти захищені від можливих перенапруг. Автоматично зчитується ряд показників: номерний знак, габаритні розміри, маса, кількість осей, швидкість, тощо. Вплив людського фактору відсутній.

Всі дані передаються до Державної служби України з безпеки на транспорті.

Вартість монтажу об'єкту – близько 13 млн грн. Генеральний підрядник – компанія «Ростдорстрой».

До кінця року буде відкритий майданчик на автодорозі Н-31 Дніпро - Решетилівка поблизу м. Кобеляки. У 2021 році планується запуск системи моніторингу на автошляху М-03 Київ - Харків поблизу повороту на с. Селещина.

Усього у 2020 році на основних об’єктах "Великого будівництва" Укравтодор встановить два десятки майданчиків WiM по всій Україні. Наразі ж найбільша мережа WiM серед європейських країн в Угорщині – 89 майданчиків.