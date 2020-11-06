Шмигаль пояснив, як має відбуватися ваговий контроль вантажівок

Габаритно-ваговий контроль (ГВК) вантажних фур має здійснюватися автоматичними інформаційними системами, а не інспекторами Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки).

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Укртрансбезпека і ті люди, які там сьогодні працюють, мають видавати дозволи та розробляти документи, яких потребують наші перевізники. А власне контроль має лишитись за автоматичними і комп'ютерними системами, що здійснюватимуть автоматичний контроль і накладання штрафних санкцій. Це точно буде реформа, яка забере корупцію з цього органу», - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що наразі реформа Укртрансбезпеки перебуває на ключовій стадії, в межах якої на українських дорогах встановлюються автоматичні системи ГВК.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство інфраструктури України у серпні 2020 року запустило реформу Укртрансбезпеки, головним завданням якої є запуск системи автоматичного габаритно-вагового контролю (ГВК) на дорогах України. Планується, що до кінця 2021 року на українських доргах буде встановлено понад 150 автоматичних комплексів ГВК “Зважування у русі” (Weigh-in-Motion).

Читайте також: На пункті ГВК під Миколаєвом перевізники створили штучний затор із сотні вантажівок

Протягом січня-вересня 2020 року інспекторами Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) у співпраці з Нацполіцією було перевірено понад 500 тисяч транспортних засобів, складено близько 10,5 тисячі актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано майже 100 млн грн плати за перевантаження.