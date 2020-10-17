На пункті ГВК під Миколаєвом перевізники створили штучний затор із сотні вантажівок

На в‘їзді до Миколаєва перевізники, які саботують зважування, створили штучний затор більш як зі сотні вантажівок.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті.

"Другий день поспіль на в‘їзді до м. Миколаєва з херсонського напрямку на узбіччі відремонтованої автодороги спостерігається величезна черга вантажівок. У суботу, 17 жовтня, для запобігання руйнування дороги, Управлінням ДСБТ в Миколаївській області було ухвалено рішення про розгортання на відремонтованій ділянці дороги Н-11 у м. Новий Буг Миколаївської області додаткового пересувного пункту ГВК. Організовано цілодобову його роботу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на вечір 17 жовтня водії вантажних автомобілів відмовляються проіхати через ГВК та створюють штучний затор з понад 100 вантажівок.

"За попередньою інформацією, вночі планується прорив", - додають в Укртрансбезпеці.

На місці чергують працівники Національної поліції. Управління Укртрансбезпеки в Миколаївській області запевняє, що ситуація контрольована.