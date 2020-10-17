На пункті ГВК під Миколаєвом перевізники створили штучний затор із сотні вантажівок

На пункті ГВК під Миколаєвом перевізники створили штучний затор із сотні вантажівок

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Укрінформ
На в‘їзді до Миколаєва перевізники, які саботують зважування, створили штучний затор більш як зі сотні вантажівок.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті.

"Другий день поспіль на в‘їзді до м. Миколаєва з херсонського напрямку на узбіччі відремонтованої автодороги спостерігається величезна черга вантажівок. У суботу, 17 жовтня, для запобігання руйнування дороги, Управлінням ДСБТ в Миколаївській області було ухвалено рішення про розгортання на відремонтованій ділянці дороги Н-11 у м. Новий Буг Миколаївської області додаткового пересувного пункту ГВК. Організовано цілодобову його роботу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на вечір 17 жовтня водії вантажних автомобілів відмовляються проіхати через ГВК та створюють штучний затор з понад 100 вантажівок.

"За попередньою інформацією, вночі планується прорив", - додають в Укртрансбезпеці.

На місці чергують працівники Національної поліції. Управління Укртрансбезпеки в Миколаївській області запевняє, що ситуація контрольована.

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