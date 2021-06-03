Рада запровадила штрафи за порушення норм габаритно-вагового контролю
Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів.
Закон вносить зміни до законів України «Про автомобільний транспорт», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про судовий збір». Ухвалені зміни законодавчо закріплюють можливість фіксації в автоматичному режимі порушень, пов’язаних з відсутністю дозволів, які узгоджують умови та режими перевезення в разі перевищення вагових та габаритних обмежень, або документів про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів. Крім того закон надає Державній службі з безпеки на транспорті (Уктрансбезпека) повноваження стягувати у судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують габаритно-вагові параметри.
Також закон запроваджує адміністративну відповідальність та вводить штрафи за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані за допомогою засобів фото і кінозйомки, відеозапису в тому числі зафіксовані в автоматичному режимі. Зокрема, за виконання міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів без документів передбачається штраф у розмірі двох тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ).
За перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм закон пропонує наступні покарання. За перевищення норм ГВК на 5-10% при перевезенні неподільного вантажу без відповідного дозволу або подільного вантажу – штраф у розмірі 500 НМДГ, за перевищення на 10-20% – у розмірі 1 тис. НМДГ, на 20-30% – у розмірі 2 тис. НМДГ, за перевищення більш ніж на 30% - у розмірі 3 тис. НМДГ.
Очікується, що ухвалений закон сприятиме збереженню життя та здоров’я людей, покращенню стану безпеки дорожнього руху, зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод, збереженню від остаточного руйнування автомобільних доріг, зменшенню витрат на утримання і ремонт дорожнього покриття, наповненню держбюджету.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство інфраструктури у серпні 2020 року розпочало реформу Укртрансбезпеки, головним завданням якої є запуск системи автоматичного габаритно-вагового контролю на дорогах України. Планується, що до кінця 2021 року на українських дорогах буде встановлено понад 150 автоматичних комплексів ГВК “Зважування у русі” (Weigh-in-Motion).
Для повноцінного запровадження автоматичного ГВК Верховна Рада має у другому читанні ухвалити проєкт закону №3743 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", який був ухвалений у першому читанні 16 вересня 2020 року.