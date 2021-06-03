Рада запровадила штрафи за порушення норм габаритно-вагового контролю

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №3742 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» (ГВК), який запроваджує штрафи за порушення норм ГВК.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів.

Закон вносить зміни до законів України «Про автомобільний транспорт», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про судовий збір». Ухвалені зміни законодавчо закріплюють можливість фіксації в автоматичному режимі порушень, пов’язаних з відсутністю дозволів, які узгоджують умови та режими перевезення в разі перевищення вагових та габаритних обмежень, або документів про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів. Крім того закон надає Державній службі з безпеки на транспорті (Уктрансбезпека) повноваження стягувати у судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують габаритно-вагові параметри.

Також закон запроваджує адміністративну відповідальність та вводить штрафи за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані за допомогою засобів фото і кінозйомки, відеозапису в тому числі зафіксовані в автоматичному режимі. Зокрема, за виконання міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів без документів передбачається штраф у розмірі двох тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ).

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За перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм закон пропонує наступні покарання. За перевищення норм ГВК на 5-10% при перевезенні неподільного вантажу без відповідного дозволу або подільного вантажу – штраф у розмірі 500 НМДГ, за перевищення на 10-20% – у розмірі 1 тис. НМДГ, на 20-30% – у розмірі 2 тис. НМДГ, за перевищення більш ніж на 30% - у розмірі 3 тис. НМДГ.

Очікується, що ухвалений закон сприятиме збереженню життя та здоров’я людей, покращенню стану безпеки дорожнього руху, зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод, збереженню від остаточного руйнування автомобільних доріг, зменшенню витрат на утримання і ремонт дорожнього покриття, наповненню держбюджету.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство інфраструктури у серпні 2020 року розпочало реформу Укртрансбезпеки, головним завданням якої є запуск системи автоматичного габаритно-вагового контролю на дорогах України. Планується, що до кінця 2021 року на українських дорогах буде встановлено понад 150 автоматичних комплексів ГВК “Зважування у русі” (Weigh-in-Motion).

Для повноцінного запровадження автоматичного ГВК Верховна Рада має у другому читанні ухвалити проєкт закону №3743 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", який був ухвалений у першому читанні 16 вересня 2020 року.