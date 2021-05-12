До Центру обробки даних вагового контролю вже підключили 37 комплексів WIM

Уже 37 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh in Motion ("Зважування у русі", WIM) підключено до Центру обробки даних ГВК Укртрансбезпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що підключені комплекси WIM вже передають інформацію про порушення габаритно-вагових норм до Центру обробки даних габаритно-вагового контролю Державної служби з безпеки на транспорті (Уктрансбпезпеки).

«Збереження доріг від руйнування вантажівками – одне з ключових завдань, яке перед нами поставив Президент. Єдиний ефективний спосіб подолання перевантажень – повна автоматизація процесів. І ми зробили все, що в нашій компетенції, для запуску автоматичного ГВК. Але щоб система дійсно почала працювати і притягати до відповідальності порушників, необхідне якнайскоріше прийняття у другому читанні законопроєктів №3742 та №3743, які на законодавчому рівні закріплюють можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режимі", - зауважив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, вищезазначені законопроєкти покликані, у першу чергу, вирішити низку законодавчих прогалин, які на сьогодні гальмують ефективний габаритно-ваговий контроль. Зокрема, пропонується законодавчо закріпити повноваження зупиняти автомобілі за інспекторами Уктранспезбеки, використовувати автоматизовані комплекси для фіксації порушень та запровадити сраведливі фіксовані штрафи.

«Після прийняття законодавчих змін ми не будемо обмежуватися автоматичними комплексами «Зважування в русі» (WIM), яких встановлено вже понад 50. Наша мета – автоматизація усіх комплексів, включаючи діючі стаціонарні ГВК», - додав Криклій.

Всього до кінця поточного року Мінінфраструктури у співпраці з Державним агентством автомобільних доріг України та Державним агентством інфраструктурних проєктів планує встановити понад 100 WIM-комплексів. Усі вони будуть підключені до Центру обробки даних ГВК (Weight Control System).

Як повідомляв Укрінформ, перші шість WIM-комплексів почали встановлювати на під’їздах до Києва на дорогах М-03, М-01, М-05 та М-07 у 2019 році.

WiM — Weigh in Motion — система зважування у русі, яка без зупинки транспортних засобів збирає дані про вагу ТЗ, його габарити, кількість осей та навантаженість на вісь.