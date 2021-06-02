Білл Гейтс започаткував пілотний «зелений» проєкт із Єврокомісією

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та Білл Гейтс, як засновник організації «Проривна енергія», оголосили сьогодні про започаткування пілотного проєкту «Каталізатор проривної енергетики» для мобілізації інвестицій у критично важливі кліматичні технології та переходу у майбутньому до кліматично-нейтральної економіки.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у середу на сайті Європейської Комісії.

«Нове партнерство має на меті мобілізувати нові інвестиції до 820 мільйонів євро/1 мільярда доларів США в період 2022-2026 років для широкомасштабних та демонстраційних комерційних проєктів з розвитку «чистих» технологій, з метою зниження собівартості, прискорення їх застосування та досягнення суттєвих скорочень викидів CO2, у відповідності із цілями Паризьких угод», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, згадані інвестиції призначатимуться для реалізації проєктного «портфоліо» ЄС у чотирьох ключових секторах, відповідно до цілей Європейської Зеленої угоди. Серед них – розвиток «зеленого» гідрогену, створення нового авіаційного пального, розробка пристроїв для «перехоплення» шкідливих викидів в атмосферу та виробництво енергетичних сховищ тривалої дії. Всі ці проєкти мають сприяти розвитку кліматично-дружніх технологій та прискоренню «зеленої» трансформації європейської промисловості.

«Декарбонізація глобальної економіки надає найкращі можливості для інновацій, яких світ ще не бачив. Європа буде відігравати критично важливу роль, демонструючи своєчасні та змістовні зобов’язання щодо (захисту) клімату та тривале лідерство в науці, інженерній справі та у технологіях. Завдяки цьому партнерству, Європа закладе солідну основу для майбутнього із нульовими викидами, де «зелені» технології будуть надійними, наявними та доступними для всіх», - зазначив з цього приводу Гейтс.

«З нашою Зеленою угодою, Європа хоче перетворитися на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року. Європа також має можливість перетворитися на континент кліматичних інновацій. Для цього Єврокомісія мобілізуватиме масивні інвестиції в трансформацію промисловості протягом наступних десятиліть. Тому я рада поєднати сили з «Проривною енергією». Наше партнерство дозволить бізнесу та новаторам в ЄС скористатися перевагами низькоемісійних технологій та створити робочі місця завтрашнього дня», - сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як йдеться в інформації, Європа буде робити свій внесок у спільну інноваційну ініціативу з використанням фінансового ресурсу програми Horizon Europe та Інвестиційного фонду ЄС. Програма «Каталізатор проривної енергетики» залучатиме приватний капітал та благодійні внески для фінансування обраних проєктів у сфері передової «чистої» енергетики. Це партнерство є також відкритим для внесків та інвестицій з боку країн Євросоюзу.

Як повідомлялося, «Проривна енергія» - це загальна назва організаційної структури, що була заснована Біллом Гейтсом у 2015 році. Метою цієї організації є прискорення інновацій в галузі стійкої «зеленої» енергетики та інших технологій для зменшення викидів парникових газів, зменшення собівартості таких технологій для широкого застосування у промисловому виробництві.