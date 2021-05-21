Гейтс закликає найзаможніші країни поділитися залишковими дозами COVID-вакцин

Найзаможніші країни повинні поділитися із іншими країнами світу зарезервованими для національних потреб залишковими дозами вакцин проти COVID-19.

Таке переконання висловив американський бізнесмен, засновник корпорації «Майкрософт» Білл Гейтс, котрий разом із своєю дружиною Меліндою має найбільший у світі благодійний фонд, під час виступу на Глобальному саміті здоров'я, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Країни із високими економічними доходами зарезервували більше вакцин, ніж вони потребують. Ці країни можуть докласти зусиль для прискорення доступу до вакцин у світі та поділитися цими дозами», - переконаний філантроп.

Гейтс наголосив, що сьогодні у світі нагальним є забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19.

При цьому він відзначив, що багато країн взяли на себе значні фінансові зобов'язання і поділилися вакцинами, щоб підтримати надзвичайні зусилля у подоланні пандемії.

«Але цього все ще не достатньо, щоб взяли COVID-19 під контроль», - констатував Гейтс.

Він наголосив, що нині настав час для утвердження глобального лідерства, солідарності й відповідальності.

Глобальний саміт здоров'я проходить 21 травня у Римі. Організаторами події високого рівня є Італія, яка головує у G20, а також Єврокомісія.