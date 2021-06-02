Кабмін дозволив АЗС підняти ціни на бензин

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови, яка регулює граничну ціну на бензин та дизельне пальне, шляхом внесення змін до розрахунків їхньої середньої вартості.

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення ухвалено на засіданні уряду 2 червня.

Згідно з пояснювальною запискою, затверджуються зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, яку постановою від 14 травня 2021 року доповнено пунктом, згідно з яким Кабмін встановив на період дії карантину граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального не вище 7 грн/літр і бензину - не вище 5 грн/літр.

Згідно з пропонованими змінами до цього пункту, середню вартість дизпального (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України", здійснених на основі даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок і ПДВ) і офіційного курсу валют від НБУ плюс витрати розміром 27 дол./тонна.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою запровадив граничні торговельні надбавки (націнки) на паливо на період дії карантину.

Гранична торгівельна надбавка нараховується до середньої вартості пального, яка визначається на підставі даних міжнародного інформаційного агентства Platts CIF NWE за попередню декаду з урахуванням акцизу та податку на додану вартість.

Граничний рівень торгівельної надбавки встановлено у таких розмірах: не більше 7 грн (включаючи ПДВ) на 1 літр для дизельного палива та не більше 5 грн (включаючи ПДВ) на 1 літр для автомобільних бензинів.

Такі максимальні торгівельні надбавки запропоновані на підставі проведеного аналізу маржинальності роздрібного продажу пального, виходячи з даних міжнародних інформаційних агентств про вартість пального на європейських біржах, відкритих статистичних даних та відкритих даних українських інформаційних агенцій щодо роздрібної вартості пального за останні 3 роки.

Інформація про середню вартість 1 літра дизельного пального та бензинів автомобільних оприлюднюється на офіційному сайті Мінекономіки щомісяця до 3, 13 і 23 числа.