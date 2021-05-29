Що буде з білоруським бензином у разі санкцій – прогноз експерта

Україні не варто боятися погроз з боку Білорусі щодо припинення експорту бензину марки А-95 у разі приєднання Києва до нових санкцій проти Мінська.

Таку думку в ефірі телеканалу "Дом" висловив політолог Володимир Фесенко, передає Укрінформ.

"Якщо це відбудеться, то Білорусь себе проявить як несумлінний постачальник і в підсумку втратить український ринок, значимий для білоруських виробників нафтопродуктів. Думаю, поки що Лукашенко нас намагається шантажувати. Якщо це станеться, Білорусь покарає сама себе", — вважає політолог.

Говорячи про перспективи українсько-білоруських відносин, він зазначив, що вони у кризі з літа-осені 2020 року, коли велика частина міжнародної спільноти не визнала результатів президентських виборів у Білорусі.

"Тому справа не в наших діях та реакціях — а в тих неправових, недемократичних, провокаційних кроках, які здійснює білоруське керівництво. Україна не зацікавлена ​​в кризі відносин з Білоруссю. Ми хочемо, щоб наші країни залишалися в добросусідських відносинах. Але, на жаль, Лукашенко діє зараз дуже нервово, не дотримуючись міжнародних правил. І ось у цьому головне джерело проблеми", — наголосив Фесенко.

Він також зауважив, що з боку України припинення авіасполучення з Білоруссю після примусової посадки в Мінську літака для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича було актом солідарності з Євросоюзом і більшою частиною міжнародної спільноти, яка засудила дії Олександра Лукашенка.

У контексті обговорення у Євросоюзі теми введення санкцій проти Білорусі та її керівництва політолог висловив думку, що ЄС може піти на такі кроки як відповідь на нові переслідування опозиції в Білорусі або ж на дії Лукашенка проти Євросоюзу. При цьому він не виключає, що Україна також їх підтримає.

Водночас, наголосив Фесенко, Україна не відмовляється від дипломатичних відносин з Білоруссю та не припиняє двосторонню торгівлю з нею.

Як повідомлялося, напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що Білоруська нафтова компанія (БНК) поки не підтверджує постачання бензину марки А-95 для українських контрагентів на червень.

Водночас заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка заявив, що це пов‘язано "з технологічними процесами на виробництві білоруського виробника і не матиме довгострокових наслідків для імпорту бензину з Білорусі".

23 травня у Мінську примусову посадку здійснив літак компанії Ryanair, що здійснював рейс Афіни-Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту літака, що надійшов від білоруських диспетчерів. При цьому пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач.

У Мінську влада Білорусі затримала одного з засновників опозиційного Телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту цього літака.