Ціни на бензин: в ОП відбулася зустріч з операторами ринку нафтопродуктів

Президент і уряд готові розглянути пропозиції представників ринку нафтопродуктів з метою боротьби з нелегальними продавцями, через яких державний бюджет недоотримує до 20 мільярдів гривень.

Про це йшлося під час зустрічі заступниці керівника Офісу Президента Юлії Свириденко з представниками основних операторів ринку нафтопродуктів України, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Юлія Свириденко зазначила, що пріоритетом влади найближчим часом буде робота для боротьби з нелегальним ринком нафтопродуктів, через який бюджет недоотримує до 20 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

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За словами Свириденко, Президент і уряд готові розглянути пропозиції представників ринку щодо кроків, які необхідно здійснити, щоб позбавити Україну від нелегальних продавців нафтопродуктів.

В Офісі глави держави нагадали, що 14 травня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр). Такий крок, за даними ОП, був здійснений з метою запобігання необґрунтованому зростанню цін на пальне у роздрібних мережах.

Під час розмови в Офісі Президента учасники зустрічі зазначили, що зростання цін на заправках зумовлене як подорожчанням сировини на світових ринках, так і нелегальним ринком нафтопродуктів всередині країни, а також системним ухиленням від сплати податків нафтопереробниками. Було підкреслено, що це призводить до того, що компанії, які працюють на ринку прозоро, програють конкуренцію за споживача менш доброчесним постачальникам пального.

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Водночас зазначається, що представники операторів наголосили, що підтримують встановлення чесних і прозорих умов для роботи бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою запровадив граничні торговельні надбавки (націнки) на паливо на період дії карантину. Продавці палива повинні враховувати цю надбавку під час встановлення роздрібної ціни на пальне, що реалізується через мережу АЗС.

Після цього деякі мережі АЗС призупинили реалізацію преміального пального, заявивши, що «продаж палива цих марок за ціною, встановленою Кабінетом Міністрів на травень, збитковий».