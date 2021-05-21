Ціни на бензин — чого чекати українцям

Після запровадження Кабінетом Міністрів державного регулювання на ринку пального, ціни на бензин в Україні визначатимуть два основні фактори - ціна на нафтопродукти на кордоні та курс національної валюти.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програмі телеканалу "Дом" розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

"3/4 нафтопродуктів завозять до України ззовні. Ці продукти купують на кордоні за долари і за євро. Потім продають за гривні. Попередньо, також буде сплачено акцизний податок, який розраховується в євро за курсом Національного банку. Тобто ми також будемо залежати від зовнішньої кон’юнктури", — пояснив експерт.

За його словами, ціна на пальне може бути нижчою, якщо ціни на кордоні підуть вниз або зміцниться гривня.

"Кожен відсоток на кордоні — це 10 коп. на заправці за 2 тижні. Кожні 10 коп. в комерційному курсі — це 7-8 коп. на заправці за 2 тижні. Залежно від того, що піднімається і що опускається. Якщо ці два фактори збігаються за вектором, то йде більше підвищення або зниження. Якщо вони різновекторні, то ціни можуть і не змінитися", — розповів Рябцев.

На його думку, нинішнє зниження вартості бензину в Україні є тимчасовим явищем.

"Зараз зовнішня кон’юнктура дуже сприяє поліпшенню настрою у автомобілістів. Тому, ймовірніше, нинішнє зниження є винятково тимчасовим явищем, пов’язаним із тим, що з продажу було вилучено велику кількість палива, так звані іменні бензини й іменне дизельне паливо. Саме це послужило тому, що в середньому ціна бензину знизилася", — сказав Рябцев.

Як повідомлялося, в Україні кілька мереж автозаправних станцій припинили продаж палива преміум-класу через введення граничного рівня торговельної надбавки до середньої ціни. В Офісі Президента заявили, що держрегулювання на ринку пального — вимушений крок.