Ринок здатний самостійно диверсифікувати імпорт нафтопродуктів - Міненерго

За потреби, український бізнес здатний за 10 днів наростити виробництво нафтопродуктів до необхідних обсягів і, відповідно, збільшити їх переробку в портах і перевезення залізницею.

Як передає Укрінформ із посиланням на пост Міністерства енергетики у Фейсбуці, про це йшлося на нараді з питань стабільного постачання нафтопродуктів на ринок України під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка.

У нараді взяли участь представники Мінекономіки, Укрзалізниці, Адміністрації морських портів, виробники та трейдери нафтопродуктів і скрапленого газу, профільні асоціації.

"У ході наради виробники запевнили, що мають достатній потенціал для нарощування виробництва нафтопродуктів, виробничим потужностям знадобиться близько 10 днів для виходу на потрібні обсяги. Представники Укрзалізниці та АМПУ, у свою чергу, підтвердили готовність до збільшення обсягів перевезень та перевалки ресурсів у разі необхідності", - йдеться у повідомленні.

Будь-яка непрогнозована ситуація стосовно обмеження імпорту не повинна призвести до кризових явищ на ринку, заявили в міністерстві.

"Наші виробники готові збільшувати виробництво. Міненерго також готове швидко реагувати, щоб не залишити стратегічні підприємства і споживачів без нафтопродуктів. Водночас, якщо не виникатиме кризових явищ, ринок здатний самостійно врегулювати питання диверсифікації імпорту та маршрутів постачання нафтопродуктів", - наголосив профільний заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

Окремим напрямом для зменшення залежності від імпортних постачань нафтопродуктів є формування резервів нафти та нафтопродуктів. Нині Міненерго разом з Держрезервом та іншими центральними органами виконавчої влади за участі фахівців Енергетичного співтовариства розробляють законопроєкт «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів», додали у пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, Білоруська нафтова компанія (БНК) поки не підтверджує постачання бензину марки А-95 для українських контрагентів на червень, повідомив вранці 28 травня ресурс enkorr. Причини такого рішення поки що не уточнюються, перемовини щодо постачання тривають.

У відповідь на інформацію про припинення постачання білоруського бензину в Україну, ПАТ «Укртатнафта» заявила, що може повністю компенсувати нестачу білоруського бензину на внутрішньому ринку, наростивши власні обсяги виробництва вдвічі. Раніше Укртатнафта забезпечувала внутрішній ринок бензинів до 43%.