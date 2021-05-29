Данілов запевнив, що проблем з пальним у вітчизняних аграріїв не буде

Попри загострення політичних відносин з Білоруссю, проблем з постачанням пального для українських аграріїв не буде.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.

«Ні, не буде проблем в українських аграріїв, у нас більш ніж достатньо на сьогодні палива. Керівництво країни, Кабінет міністрів роблять все від них залежне для того, щоб ні в якому разі не було цих перебоїв. Щобільше, зараз триває робота над питанням, щоб не було зростання цін», - повідомив Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ухвалив рішення, згідно з яким Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 год. 26 травня.

Директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн днями заявив, що Білорусь не буде зупиняти постачання нафтопродуктів в Україну у відповідь на санкції.