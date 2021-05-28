«Укртатнафта» може повністю забезпечити вітчизняний ринок бензинами

У відповідь на інформацію про припинення постачання білоруського бензину в Україну, ПАТ «Укртатнафта» заявляє, що може повністю забезпечити нестачу білоруського бензину на внутрішньому ринку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сектор звязків з громадськістю ПАТ "Укртатнафта".

Останні роки залежність від поставок білоруського бензину на українському ринку становила близько 50%. При цьому ПАТ «Укртатнафта» забезпечувала внутрішній ринок бензинів до 43%.

"З урахуванням можливості збільшити переробку на ПАТ «Укртатнафта» майже вдвічі, дефіциту бензинів на ринку не виникне" - заявили у компанії.

Крім того, зазначили в "Укртатнафті", збільшення виробництва бензинів в Україні призведе до відповідного збільшення виробництва дизельного пального і скрапленого газу.

У грудні 2018 року ПАТ «Укртатнафта» зверталось зі скаргою до Міністерства економіки України щодо субсидованого імпорту білоруських бензинів. У розгляді скарги було відмовлено.

Як повідомляли ЗМІ, білоруська нафтова компанія (БНК) не підтвердила постачання бензину марки А-95 для українських контрагентів на червень. Причини такого рішення поки що не уточняються, перемовини щодо постачання наразі тривають.