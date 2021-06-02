Директор БЕБ повинен мати досвід правоохоронної діяльності - Американсько-Українська ділова рада

Американсько-Українська ділова рада (USUBC) виступає за прозоре проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки, що в майбутньому опікуватиметься розслідуванням та запобіганням економічних правопорушень в Україні, і наголошує, що директор БЕБ повинен мати великий досвід правоохоронної діяльності саме у сфері захисту економічної безпеки держави.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті USUBC, передає Укрінформ.

“Американсько-Українська ділова рада виступає за прозорий конкурс на посади БЕБ усіх рівнів та якісний відбір кандидатів. Ми категорично проти дискримінації учасників конкурсу за будь-якою ознакою", - зазначається в заяві.

Разом з тим, зауважують автори заяви, "Бюро економічної безпеки, за законом, виконуватиме перш за все правоохоронну функцію. Відтак вважаємо, що його директор повинен мати великий досвід правоохоронної діяльності саме у сфері захисту економічної безпеки держави. Це дозволить йому виконувати свої функції ефективно та у повному обсязі”.

Читайте також: Кабмін співпрацює з міжнародними експертами для запуску Бюро економічної безпеки

Американсько-Українська ділова рада зазначає, що працює з Офісом ефективної взаємодії з бізнесом при Державній фіскальній службі України, "який створює додаткові механізми для координації дій та налагодження діалогу між бізнес-середовищем та державними органами, сприяє ефективній реалізації програм з покращення умов ведення бізнесу в Україні". «Переконані, що такі форми роботи і комунікації між державою та бізнесом будуть вкрай корисними й у діяльності БЕБ", - наголошується в заяві.

Водночас у раді не поділяють побоювань "деяких колег щодо небезпеки переходу старих кадрів до нової структури". "Закон встановлює особливий порядок конкурсного відбору, призначення та звільнення директора Бюро економічної безпеки України, його заступників, інших працівників, а також визначає вичерпний перелік підстав для припинення їхніх повноважень. Це створює рівні можливості для учасників конкурсу щодо роботи у новому органі, і дає змогу конкурсній комісії оцінювати досвід та професійні якості кожного кандидата”, - зазначається в заяві USUBC.

Читайте також: Президент затвердив рішення РНБО про комісію з відбору директора Бюро економічної безпеки

Як повідомлялося, Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила закон "Про Бюро економічної безпеки України". Ним передбачено, що Бюро економічної безпеки України - це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Відповідно до покладених завдань Бюро економічної безпеки виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.

Діяльність Бюро економічної безпеки України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів.

Бюро економічної безпеки має запрацювати 25 вересня цього року і наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.

Верховна Рада 1 червня затвердила двох представників до комісії з відбору голови Бюро економічної безпеки - Людмилу Рубаненко та Галину Шевченко.