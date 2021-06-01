У перший день відновлення залізничного руху на Будапешт та Відень поїхав 101 українець

За перший день відновленого залізничного пасажирського перевезення до Угорщини та Австрії напрямком скористався 101 українець.

Про це повідомила в коментарі Укрінформу речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

За її словами, за 1 червня працівниками Чопського прикордонного загону оформлено 144 особи, з них 101 на виїзд з України, 43 на в'їзд.

Як повідомила Трачук, з моменту введення карантину між державами не було залізничного пасажирського сполучення. Пункти пропуску працювали тільки на вантажний напрямок.

У Чопському прикордонзагоні прогнозують, що пасажирський трафік далі буде збільшуватися, особливо тепер, коли стартує туристичний сезон.

“Багато хто їздить цими поїздами, бо це зручно: якщо із Чопа ти виїхав о 15.15, то в Загоні (перший населений пункт в Угорщині — ред.) ти будеш гарантовано о 15.25. На кордоні ж в автомобільному пункті пропуску часом треба простояти і 3, і 5, і 8 годин,” - сказала Трачук.

Речниця Чопського ПЗ нагадала, що на виїзд із України до Угорщини громадянам необхідно мати лише закордонний паспорт, на в'їзді угорці питають також інші документи, зокрема, поліс страхування та негативний ПЛР-тест.

Читайте також: Укрзалізниця відновлює сполучення з Австрією та Угорщиною

Як раніше повідомляли в Укрзалізниці, 1 червня відновлюють залізничне пасажирське сполучення до Угорщини та Австрії за напрямками «Чоп-Загонь» та «Київ-Відень». Всі поїзди між Україною та Угорщиною і Австрією курсуватимуть згідно з розкладом, який діяв до припинення сполучення у зв’язку із карантинними обмеженнями. Продаж квитків на потяги міждержавного сполучення стартував із 15 травня. На міжнародних маршрутах буде посилений контроль за дотриманням усіх протиепідеміологічних заходів.