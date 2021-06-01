Рада планує спростити процедуру користування надрами

Верховна Рада ухвалила в повторному першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування".

Відповідне рішення підтримали 292 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою відповідного законопроєкту №4187 є «створення прозорої, зручної та зрозумілої системи користування надрами, зменшення надмірного державного впливу на галузь, підвищення конкуренції та легалізація відносин у сфері користування надрами».

Проєкт закону, зокрема, передбачає створення державного вебпорталу "Інтерактивна карта користування надрами та геології України". Відповідний портал буде єдиною інформаційною системою користування надрами, що відображає відомості про Державний фонд надр України, у тому числі про Державний фонд родовищ корисних копалин на основі Державного кадастру родовищ корисних копалин та їх проявів та відомості про межі земельних ділянок на основі Державного земельного кадастру.

Крім цього, передбачено, що геологічне вивчення замінюється на комплексний (наскрізний) спецдозвіл строком від 3 до 20 років, у межах якого дозволяється поєднувати розвідку корисних копалин з їх видобутком.

"Це має додати стабільності у взаємовідносинах надрокористувача та держави, підвищити захищеність інвесторів від зміни законодавства", – йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що початкова ціна продажу на електронному аукціоні такого дозволу на ділянках надр, де відсутні затверджені у встановленому порядку запаси корисних копалин, уніфікується та залежить від прозорих критеріїв (розміру площі ділянки та групи корисної копалини), мінімізуючи суб’єктивний фактор. Так, вартість ділянок надр із затвердженими запасами визначається згідно відповідної методики Кабінету Міністрів.

Читайте також: Зеленський ввів у дію санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування

Законопроєктом також запроваджуються обмеження щодо права бути надрокористувачем для громадян держави-агресора або юридичних осіб, які зареєстровані на території держави-агресора, юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром яких є громадяни держави-агресора, фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону "Про санкції".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт №4187 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування" 3 лютого 2021 року.