ФОПам дозволять надавати готельні послуги: Президент підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Глави держави.

Президент підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг" № 1441-IX, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня 2021 року.

"Документ має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні та, як наслідок, збільшення популярності внутрішнього туризму. Серед іншого закон дозволяє фізичним особам – підприємцям надавати готельні послуги", - йдеться у повідомленні.

Також документ надає право не лише власникам, а й користувачам подавати заяву про встановлення об’єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, заклади харчування, курортні заклади тощо.

Категорії готелям встановлює Державне агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України) строком на п'ять років. Види готелів визначає Кабінет Міністрів України.

"Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності", - зазначають у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон №2673 “Про внесення змін закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг”. Рішення підтримали 256 народних депутатів.