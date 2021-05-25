Комісія за два місяці роботи присвоїла зірки 52 українським готелям

Комісія з присвоєння зірок готелям за два місяці роботи категоризувала 52 заклади розміщення.

Про це голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів повідомила під час пресконференції в Укрінформі.

"За час роботи комісії відбулося вісім засідань, на яких було розглянуто 98 заявок із 105 отриманих. Так, 52 заклади розміщення отримали зірки, 13 – відмовлено у наданні категорії, 24 – відправлено на доопрацювання документації, трьом готелям знижено зіркову категорію", — сказала Олеськів.

Очільниця відомства також повідомила, що наразі в Україні 249 категоризованих закладів розміщення, 48 із них розташовані в місті Києві, 201 – у регіонах. Так, за її словами, 44 готелі в Україні мають категорію "5 зірок", 88 – "4 зірки", 86 – "3 зірки", 15 – "2 зірки", 17 – "1 зірку".

Президент асоціації готелів UHRA (Ukrainian hotel & Resort Association) Ірина Сідлецька, доповнюючи доповідь Олеськів, зауважила, що згідно з даними Державної служби статистики та Державного агентства розвитку туризму, станом на 2019 рік в Україні було зареєстровано 3 165 готелів.

Як повідомляв Укрінформ, комісія з присвоєння зірок українським готелям відновила роботу 16 березня 2021 року. До складу комісії увійшли представники Держтуризму, МКІП, Антимонопольного комітету, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, громадськості, спеціалісти готельної та туристичної галузей. Також паралельно запрацювала Комісія з апеляцій, яка розглядатиме скарги на рішення Комісії з категоризації, якщо суб’єкт розміщення не погодиться з її висновками.

Відповідну комісію було утворено згідно з наказом МКІП при Державному агентстві розвитку туризму (ДАРТ) з метою присвоєння категорії готелю чи іншому об’єкту, що призначається для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання).