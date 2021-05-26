Закон про земельну децентралізацію опублікували у «Голосі України»

Закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” (№2194) опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради “Голос України”.

Як передає Укрінформ, текст документа оприлюднений на сайті видання.

Законом передбачено, зокрема, передачу земель державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

Також законом передбачається скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою. Відповідно до документа, має бути запроваджено незалежний контроль документації із землеустрою через громадську експертизу або рецензування. Також має відбутися інтеграція та уніфікація землевпорядної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, заплановано запровадження страхування професійної відповідальності виконавців робіт із землеустрою, як альтернативи державному контролю.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 квітня ухвалила Закон №2194 “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”. Народні депутати понад місяць, з 16 березня, розглядали поправки до цього документа, яких було внесено 3128.