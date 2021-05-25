Ринок землі запрацює з 1 липня – Шмигаль доручив готувати документи

Премєр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру аграрної політики та продовольства Роману Лещенку підготувати всі нормативні акти для забезпечення роботи ринку землі з 1 липня.

Про це Шмигаль написав у Телеграмі за результатами підготовчої наради за участю урядовців, представників комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, Офісу Президента.

"Доручив міністру аграрної політики Роману Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для реалізації цієї надважливої для кожного українця реформи", - написав Шмигаль.

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Він нагадав, що з 1 липня в Україні розпочне працювати повноцінний ринок землі.

Як повідомляв Укрінформ, 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Документ передбачає, що з липня 2021 року скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть громадяни України, територіальні громади, держава.