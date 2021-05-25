Всім українцям не варто розраховувати на передбачені законом 2 гектари землі – Лещенко

Нині немає гарантій на отримання кожним українцем передбачених законом двох гектарів землі "з однієї простої причини, що це була маніпуляція".

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

"Людям обіцяли землю. У країні було 52 млн наших громадян, яким сказали, що у кожного буде по 2 га. Тільки забули сказати, що у нас землі всього-то 60 млн га. Якщо навіть по 2 га, то це якби 100 млн. Але навіть, коли сьогодні в країні 40 млн людей, це все одно 80 млн га. Це був просто самообман", — пояснив Лещенко маніпулятивність норм законодавства.

При цьому, за його словами, це право чиновники активно використовували для власного збагачення.

"Чиновники, які придумали ці земельні схеми, вони зробили все таким чином, що їхні родичі, пов'язані з ними особи просто акумулювали цю землю через безкоштовну приватизацію", — додав міністр.

Виходячи з реалій, свою ділянку землі отримають не всі громадяни України. При цьому є пріоритетні категорії на отримання двох гектарів, наприклад учасники АТО/ООС. Для цього планується використовувати 750 тис. га землі постійного користування, які залишилися на балансі держави. Зараз розглядаються два підходи до цього питання.

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"Є сьогодні дві концепції. Концепція перша: розпаювати та роздати ці 2 га учасникам бойових дій і соціальним працівникам, які працювали свого часу в цих державних підприємствах. Друга концепція: ці землі здавати через прозору оренду, а акумульовані фінансові ресурси повертати учасникам АТО/ООС через монетизацію нормативних гектарів, тобто прямою грошовою виплатою", — розповів Лещенко.

А ось питання щодо 2 га для внутрішньо переміщених осіб в законодавчій площині не врегульовано.

"Але моє бачення, зважаючи на те, що люди втратили свої будинки та втратили можливість жити там, де вони виросли, я вважаю, що такі люди теж мають право на отримання землі", — підсумував міністр аграрної політики.

Як зазначається у повідомленні, згідно зі ст. 121 Земельного кодексу України, кожен громадянин країни має право безкоштовно отримати до 2 га землі для ведення особистого сільського господарства.

Фото: ukraine30.com