Лещенко анонсував гучні кримінальні справи щодо земельних схем

В Україні люди починають усвідомлювати, що мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення - не найкраща форма захисту української землі.

Про це міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко сказав в інтерв’ю польському виданню Rzeсzpospolita, опублікованому в Укрінформі.

«Противники реформи (земельної – ред.) переконували, що мораторій – це найкраща форма захисту української землі. І це принесло свій результат. Люди повірили, що після відміни мораторію землю скуплять іноземці, а вони втратять усе, що мають. Українців цим залякували упродовж 30 років, і цього не можна змінити за один день. Але в Україні вже починають усвідомлювати, що це – одна велика брехня», - сказав Лещенко.

Як наголосив міністр, швидко з’ясувалося, що противники реформи ринку землі насправді захищали те, що вони награбували за останні 20 років.

«Ми провели аудит і побачили, що понад 5 із 10 мільйонів гектарів державних земель було приватизовано нечесним способом… Перед тим, як я очолив Держгеокадастр, чиновник у Києві вирішував, кому давати землю, а кому – ні. Вирішувалося, кому її давати безкоштовно, а кому - давати в оренду. Це призвело до величезної корупції», - підкреслив Лещенко.

Він пояснив, що Земельний кодекс, прийнятий в 2001 році після введення мораторію на продаж землі, передбачає, що кожен громадянин може безкоштовно отримати від держави 2 га землі, зокрема під будівництво будинку чи гаражу. Це призвело до того, що зникло багато державної землі. Ніхто цього не контролював і не перевіряв, і так виникла ціла привілейована каста людей, які могли п’ять чи десять разів отримати 2 гектари. Тож нині землі належать «чиновникам, олігархам, депутатам й усім тим, хто перебував при владі в Україні упродовж останніх 20 років», сказав Лещенко.

За словами урядовця, йдеться не лише про сільськогосподарські землі, а й про поклади вугілля, металів, сланцевого газу чи бурштину.

«Зараз уже розглядаються кримінальні справи проти колишніх міністрів, чиновників і депутатів… Маємо справу з найбільшою аферою в історії незалежної України, яка незабаром набуде розголосу. Вона означатиме кінець кар’єри для багатьох українських політиків», – запевнив Лещенко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 31 березня 2020 року ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Президент України Володимир Зеленський підписав закон 28 квітня.

Згідно з документом, із 1 липня 2021 року скасовується мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.

З липня 2021 року до 1 січня 2024 року діятимуть обмеження на купівлю землі – не більше 100 га в одні руки. До 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи.