Лещенко: скасування мораторію на продаж землі - лише частина великої реформи

Лещенко: скасування мораторію на продаж землі - лише частина великої реформи

Укрінформ
Скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення – лише частина великої реформи в Україні.

Про це сказав міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко в інтерв’ю польському виданню Rzeсzpospolita, опублікованому в Укрінформі.

«Перебуваючи у центрі Європи, ми упродовж 20 років мали рабські закони, які позбавляли аграріїв права розпоряджатися своїми землями. Утім, відміна мораторію – це лише частина великої реформи. Тим часом, ми змінили велику кількість корупційних і бюрократичних процедур, які блокували права місцевих органів влади і громадян на власну землю», - сказав Лещенко.

Він додав, що, очолюючи Держгеокадастр, прийняв рішення про передачу права розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення окремим територіальним громадам, які було створено після минулорічних місцевих виборів.

«Крім того, я звільнив понад 6 тисяч чиновників, які працювали в українській системі геодезії та картографії. Бюрократії ще багато, але ми з цим боремося» , – наголосив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, на виконання Указу Президента України від 15 жовтня 2020 року «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», Кабінет Міністрів 16 листопада ухвалив постанову, яка запускає механізм повноцінної передачі земель сільськогосподарського призначення всім без винятку об’єднаним територіальним громадам країни.

Загалом у користування ОТГ заплановано передати 2 млн га державних земель.

Держгеокадастр з кінця листопада до середини грудня 2020 року вже передав об'єднаним територіальним громадам 1,246 млн га земель сільськогосподарського призначення. Землю отримали 857 територіальних громад.

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