Держгеокадастр передав тергромадам 2 мільйони гектарів сільгоспземель

Станом на кінець 2020 року, Держгеокадастр передав із державної у комунальну власність 1 251 територіальної громади понад 2 млн млн га земель сільськогосподарського призначення.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру.

У чотирьох областях України громади вже отримали у своє користування близько 140 і навіть 170 тисяч гектарів земель: Одеська – 171,29 тис. га; Вінницька – 168, 69 тис. га; Херсонська – 140,16 тис. га; Кіровоградська – 138,5 тис. га.

У Держгеокадастрі зауважили, що на сьогодні ще не всі територіальні громади отримали землі у комунальну власність, оскільки у частини з них ще не проведено першу сесію з причин перевиборів голів, судових справ тощо.

"Такі громади отримають ділянки сільськогосподарського призначення у наступному 2021 році, коли зникнуть зазначені перепони", - заначили у профільному відомстві.

Передача земель здійснювалася на виконання Указу Президента України від 15 жовтня 2020 р. № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» у межах реалізації земельної реформи.

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Як повідомляв Укрінформ, у рамках децентралізації у сфері земельних відносин Держгеокадастр з 1 лютого 2018 року здійснює передачу державних сільгоспземель у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.