У Держгеокадастрі назвали досягнення року та визначили пріоритетні завдання

Колегія Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру серед здобутків 2020 року відзначила наповнення та відкритість Державного земельного кадастру, діджиталізацію усіх процесів, спрощення землевпорядних процедур.

Як передає Укрінформ, про це, повідомила пресслужба Держгеокадастру.

«Пріоритетними завданнями на який було визначено наповнення та відкритість Державного земельного кадастру, діджиталізацію усіх процесів, спрощення землевпорядних процедур, перезавантаження оціночної діяльності, поліпшення результатів проведення державного контролю за використанням та охороною земель, створення національної інфраструктури геопросторових даних, кадрове оновлення центрального апарату Держгеокадастру та його територіальних органів, оптимізація роботи державних підприємств, які належать до сфери управління Держгеокадастру», – йдеться у повідомленні.

Під час засідання було обговорено стан виконання Держгеокадастром завдань, поставлених Президентом України та урядом у 2020 році.

Зокрема, активізацію діяльності із передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність територіальних громад, що здійснювалася в межах децентралізації. Станом на сьогодні Держгеокадастром передано з державної у комунальну власність 1 202 територіальних громад 1,88 млн га земель сільськогосподарського призначення (з 2 млн га запланованих).

Колегія визначила також пріоритетні напрями діяльності Держгеокадастру на наступний 2021 рік. Зокрема, передбачається створення передумов для повноцінного функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення та забезпечення відкритого, прозорого та рівного доступу учасників ринку до інформації про земельні ділянки. Удосконалюватиметься та наповнюватиметься актуальними і достовірними відомостями Державний земельний кадастр, зокрема, впроваджуватимуться нові електронні сервіси.

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Планується створення національної інфраструктури геопросторових даних України та осучаснення регулювання топографо-геодезичної діяльності. Також продовжуватиметься організаційна реформа Держгеокадастру.