Кабмін призначив тимчасового керівника Держгеокадастру

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні призначив виконуючим обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Олексія Пінчука.

Як передає Укрінформ, про це представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан повідомив у Фейсбуці.

"Зранку відбулося позачергове засідання Кабміну. ...тимчасове виконання обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру покладено на Пінчука Олексія Ігоровича (начальник Управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Держгеокадастру)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією Мокана, Кабмін проголосував за звільнення Свириденко Юлії Анатоліївни з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (за власним бажанням).

Також Кабмін ухвалив рішення про звільнення Шкарлета Сергія Миколайовича - з посади заступника міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції (у зв'язку із обранням на посаду міністра МОН) та звільнення Лещенка Романа Миколайовича - з посади голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (у зв'язку із обранням міністром АПК).

У понеділок урядовці також ухвалили рішення про звільнення Каплунова Дениса Вікторовича - з посади першого заступника голови Державної екологічної інспекції.

Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки та Романа Лещенка – на посаду міністра аграрної політики та продовольства. Водночас Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Постанову про це призначення підтримали лише 186 народних депутатів з мінімально необхідних 226.