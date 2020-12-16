Уряд погодив кандидатів на посади голів Запорізької та Івано-Франківської ОДА

Кабмін погодив кандидатуру Олександра Старуха на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації та Андрія Бойчука - на посаду голови Івано-Франківської ОДА.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. Урядовці заслухали короткий виклад планів кандидатів щодо розвитку областей. Читайте також: Шмигаль запропонує Раді кандидатури нових міністрів Згідно із законодавством, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду Президент за поданням Кабінету Міністрів. Кандидатури на посади голів ОДА на розгляд уряду вносить Прем'єр-міністр.