Шмигаль запропонує Раді кандидатури нових міністрів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль найближчим часом запропонує Верховній Раді кандидатури на посади міністрів.

Про це він сказав на черговому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дійсно, найближчим часом плануються нові призначення по декількох міністерствах. Для посилення нашої команди нещодавно, зокрема, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який обмежує функціонал та роботи в.о. міністрів. І ми не можемо залишити такі важливі галузі як енергетика та освіта без повноцінного управління. Тому із повагою до рішення українського парламенту я пропонуватиму кандидатури відповідних міністрів», - сказав Шмигаль.

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Він нагадав, що Верховна Рада задовольнила заяву про відставку міністра у справах ветеранів. "Дякую Сергію Борисовичу Бессарабу за важливу та складну роботу, а також за ті зусилля, які він доклав задля посилення інституційної спроможності свого міністерства", - додав прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, за рішення про звільнення Бессараба під час голосування у Верховній Раді віддав голос 251 народний депутат.