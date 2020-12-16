Рада прийняла відставку міністра у справах ветеранів Бессараба

Верховна Рада прийняла відставку Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову №4498 підтримав 251 народний депутат.

“Прийняти відставку Бессараба Сергія Борисовича з посади міністра у справах ветеранів України”, - йдеться у постанові.

Причини відставки не вказані. Сам Бессараб не був присутнім на засіданні парламенту під час розгляду питання про його відставку.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив, що до парламенту надійшли заяви на звільнення від міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба та міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Спікер доручив комітетам розглянути ці заяви.

Раніше народний депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Качура повідомив, що на посаду міністра у справах ветеранів розглядається кандидатура Юлії Лапутіної.