Нафта дорожчає через відкриття автомобільного сезону

Ціни на нафту продовжують зростати у вівторок, 25 травня, на оптимізмі трейдерів щодо перспектив попиту.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $68,58 за барель, що на $0,12 (0,18%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $66,1 за барель, що на $0,05 (0,08%) вище за підсумкове значення попередньої сесії. Попередні торги по етелонах завершилися на рівні $68,46 і $66,05 відповідно.

Експерти розраховують, що в Сполучених Штатах у зв'язку з відкриттям автомобільного сезону збільшиться попит на нафту і нафтопродукти.

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Зростанню споживання нафти в США також сприятиме успішна кампанія з вакцинації від коронавируса. Більше 61% дорослого населення США вже отримали одну дозу вакцини, а число нових випадків захворюваності на COVID-19 минулого тижня збільшилося лише на 0,5% - мінімальними темпами з березня 2020 року.

Збільшення попиту на нафту дозволить компенсувати очікуване зростання пропозиції з боку Ірану, вважають у Goldman Sachs.

Перемовини щодо іранської ядерної програми у Відні, результатом яких може стати зняття санкцій на поставки нафти з країни на світовий ринок, триватимуть на цьому тижні. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в понеділок заявив, що агентство і Тегеран на місяць - до 24 червня - подовжили дію угоди про моніторинг міжнародними інспекторами іранських ядерних об'єктів.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent установлена ​​на рівні 68,56 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 68,39 долара за барель, що на 2 центи вище за рівень закриття торгів ($68,37).