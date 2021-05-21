Шмигаль - про опалювальний сезон: Маємо зараз 900 тисяч тонн вугілля з необхідних двох мільйонів

Україна має лише 900 тис тонн вугілля з необхідних двох мільйонів для стабільного проходження опалювального сезону.

Про це під час засідання Верховної Ради розповів Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Традиційно в травні місяці починається підготовка до наступного опалювального сезону. Зараз в нас на складах 900 тисяч тонн вугілля. Для входу в опалювальний сезон та нормального балансу потрібно 2 мільйони тонн. Тому накопичувати вугілля та платити шахтарям за їх роботу обов’язково треба», - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд на сьогодні виконує свої зобов’язання перед шахтарями, які напередодні мітингували, та веде активний діалог щодо вирішення проблем в галузі, а також сплачує ту частину дотацій, які лежить на плечах держави.

Тим не менш, як вважає Прем’єр-міністр, ситуація щодо підготовки до опалювального сезон є стабільною, як і в газовій промисловості в цілому.

«Стосовно закачування газу, ситуація теж рівномірна. Якщо, звісно, говорити про ситуацію в галузі і підготовку до наступного опалювального сезону», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні гірники провели всеукраїнську акцію протесту біля Офісу Президента, вимагаючи зарплату та зупинити руйнівних процесів у вугільній галузі.