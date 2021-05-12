Шахтарі протестують біля Офісу Президента

У Києві гірники проводять всеукраїнську акцію протесту біля Офісу Президента, вимагаючи зарплати та зупинку руйнівних процесів у вугільній галузі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Біля Офісу Президента розпочинається всеукраїнська акція протесту гірників», - написав профлідер та опублікував відео з місця події.

Він зазначив, що серед вимог протестувальників: розрахуватись з гірниками державних шахт по зарплатних боргах; зупинити руйнівні процеси у вугільній галузі; встановити адекватну ціну на вугілля; зупинити згубний для вітчизняного енергоринку імпорт ресурсів з Росії та Білорусі; відкликати законопроєкти, якими ліквідується соціальний діалог та встановлюється диктатура роботодавця.

Протестувальники прийшли під Офіс Президента під прапорами профспілки та з плакатами: «Голодним шахтарям – заробітну плату», «Віддайте нам нашу заплату!!!», «Наші сім’ї також хочуть їсти», «Ми не бидло, ми не раби, ми дочки і сини», «Віддайте зароблені кошти шахтарям» та інші.

Гірники гучно стукають шахтарськими касками об асфальт.

Шахтарі влаштували акцію протесту під ОП / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

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Як повідомлялось, 11 травня міністр енергетики України Герман Галущенко на зустрічі з профспілкою гірників запевнив, що до кінця цього тижня питання про виплату заборгованості по заробітній платі буде вирішене і звертався з проханням про відтермінування проведення акції протесту до 17 травня.

Після минулої зустрічі, 7 травня, на рахунки державних вугледобувних підприємств було перераховано 237 млн грн.

Водночас міністр енергетики направив звернення до Мінфіну щодо внесення змін до помісячного розпису Державного бюджету України на 2021 рік шляхом наближення бюджетних коштів за програмою «Реструктуризація вугільної галузі» в обсязі 838 млн грн з четвертого кварталу поточного року.

Галущенко також зазначив, що про ситуацію поінформоване керівництво держави і що потребує певного часу.

За словами голова Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, наразі накопичилося понад 2 млрд грн зарплатного боргу, не закриті виплати січня, лютого, березня та квітня.