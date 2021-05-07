Денісова закликала погасити зарплатні борги гірникам на Луганщині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до Міністерства енергетики України та Державної служби України з питань праці з проханням вжити дієвих заходів щодо погашення заборгованості по зарплатах гірникам у Луганській області.

Про це вона поінформувала у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Критична ситуація щодо заборгованості із виплати заробітної плати змусила гірників виробничого підрозділу шахти «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» вдатися до акції протесту. Гірники, залишаючись під землею, вимагають виплати зарплатних боргів та покращення умов праці. Задля поновлення порушених конституційних прав шахтарів звернулася до Міністерства енергетики та Державної служби України з питань праці з проханням вжити дієвих заходів щодо погашення заборгованості, своєчасного одержання винагороди за працю, а також на належні, безпечні та здорові умови праці», - зазначила Денісова.

За її інформацією, заборгованість із заробітної плати на ДП «Первомайськвугілля», за даними Державної служби з питань праці України, станом на 26 квітня 2021 року становила 45 млн грн (порівняно з тією сумою, що була станом на 1 березня 2021 року, заборгованість зросла на 22 млн грн).

Український омбудсман поінформувала, що це питання перебуває на її постійному контролі.

Як повідомляв Укрінформ, 5 травня до поліції міста Попасна надійшло повідомлення про те, що на ВП шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» проводиться страйк, під час якого 14 шахтарів не підіймаються на поверхню, вимагаючи виплату заборгованості по заробітній платні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, яке ведеться за ознаками ч.1 ст. 175 Кримінального кодексу України "Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат".