Протест на шахті «1-3 Новогродівська» на Донеччині - гірникам не доплачують зарплату

У Покровську на Донеччині, на шахті «1-3 Новогродівська», протестують гірники, вимагаючи погашення зарплатних боргів.

Як передає Укрінформ, про це 30 квітня у Фейсбуці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«За інформацією голови первинки Незалежної профспілки гірників України шахти «1-3 Новогродівська» Сергія Павлова та гірників, які безпосередньо беруть участь в акції протесту на підприємстві, сьогодні в 1 зміну приступили до роботи близько 70% працівників. В шахту спустилися робітники дільниці №7 для того, щоб не втратити комплекс. Прохідники продовжують протестувати», - повідомив профлідер.

Він зазначив, що наразі виплачено 32 млн грн коштів при місячному фонді 43 млн грн, тому шахтарі продовжують наполягати на повному розрахунку по зарплатних боргах.

«Заявляю про солідарність з учасниками акції протесту та їхніми сім’ями. Хочу подякувати за стійкість, бо саме ви своїми діями привернули увагу Прем'єр-міністра, Президента, центральних органів влади до проблеми невиплати зарплати вугільників всієї країни, всіх регіонів», - наголосив Волинець.

Він констатував, що тільки за офіційними даними Держстату загальна зарплатна заборгованість по країні сягає 3,4 млрд грн, а в реальності вона майже вдвічі більша.

"Навіть по вугільниках офіційна статистика показує 900 млн грн з копійками при реальних 2 млрд грн, що є очевидним заниженням обсягу реальних боргів", - підкреслив Волинець.