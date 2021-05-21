Нафта дорожчає, а тиждень може закінчити найбільшим падінням з березня
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $65,26 за барель, що на $0,15 (0,23%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $62,21 за барель, що на $0,27 (0,44%) вище підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $65,11 і $61,94 відповідно.
Обидва контракти за тиждень подешевшали майже на 5% і знаходяться на шляху до найбільшого тижневого падіння з березня. Багато в чому воно обумовлено заявою президента Ірану, що Сполучені Штати готові скасувати санкції щодо нафтового, банківського і судноплавного секторів Ісламської Республіки.
Іран і світові держави з квітня ведуть переговори про відновлення ядерної угоди, і офіційний представник Європейського Союзу, який бере участь в них, 19 травня заявив, що впевнений у її якнайшвидшому підписанні.
«Хоча невирішені питання ще доведеться вирішити в поточних ядерних переговорах у Відні, схоже, досягнуто значного прогресу. Потенційно близько 1 млн бар./добу. додаткових іранських «бочок» можуть потрапити на ринок у кінці цього року», - написала Хеліма Крофт з RBC Capital Markets.
Ціни на нафту, однак, на даний момент більш ніж на 25% вище, ніж на початку поточного року, що відображає очікування зростання попиту на енергоносії в США, Китаї та ряді країн Європи, де ситуація з пандемією COVID-19 істотно покращилася за останній час.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 65,22 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,94 долара за барель, що на 17 центів нижче за рівень закриття торгів ($65,11)