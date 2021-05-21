Нафта дорожчає, а тиждень може закінчити найбільшим падінням з березня

Ціни на нафту зростають у п'ятницю, 21 травня, після зниження більш ніж на 2% за підсумками попередньої сесії, тиск на ринок чинять побоювання відновлення поставок іранської сирої нафти після заяви офіційних осіб про досягнення прогресу в переговорах щодо відновлення ядерної угоди 2015 року між Тегераном і світовими державами.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $65,26 за барель, що на $0,15 (0,23%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $62,21 за барель, що на $0,27 (0,44%) вище підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $65,11 і $61,94 відповідно.

Обидва контракти за тиждень подешевшали майже на 5% і знаходяться на шляху до найбільшого тижневого падіння з березня. Багато в чому воно обумовлено заявою президента Ірану, що Сполучені Штати готові скасувати санкції щодо нафтового, банківського і судноплавного секторів Ісламської Республіки.

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Іран і світові держави з квітня ведуть переговори про відновлення ядерної угоди, і офіційний представник Європейського Союзу, який бере участь в них, 19 травня заявив, що впевнений у її якнайшвидшому підписанні.

«Хоча невирішені питання ще доведеться вирішити в поточних ядерних переговорах у Відні, схоже, досягнуто значного прогресу. Потенційно близько 1 млн бар./добу. додаткових іранських «бочок» можуть потрапити на ринок у кінці цього року», - написала Хеліма Крофт з RBC Capital Markets.

Ціни на нафту, однак, на даний момент більш ніж на 25% вище, ніж на початку поточного року, що відображає очікування зростання попиту на енергоносії в США, Китаї та ряді країн Європи, де ситуація з пандемією COVID-19 істотно покращилася за останній час.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 65,22 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,94 долара за барель, що на 17 центів нижче за рівень закриття торгів ($65,11)