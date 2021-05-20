Президент Ірану заявив, що на ядерних перемовинах домовились щодо санкцій

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що протягом тижнів тривалих перемовин у Відні щодо ядерної угоди Ірану зі світовими державами було досягнуто головної домовленості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Рухані сказав, що дипломати домовились про вирішення "основних проблем, таких як санкції", тоді як інші питання все ще обговорюються.

"Ми зробили важливий та великий крок, головної домовленості було досягнуто", - зазначив Рухані.

Коментарі президента Хасана Рухані надходять на тлі того, як Іран готується до виборів 18 червня, на яких буде обрано духовного лідера країни.

Порятунок знакової атомної угоди Рухані напередодні голосування може спонукати реформістів та поміркованих кандидатів підтримати порядок денний, що пропонує Рухані на прийдешніх виборах.

Як повідомлялося, СВПД – це міжнародна угода щодо ядерної програми Ірану, що була підписана у Відні 14 липня 2015 Іраном, постійними членами Ради Безпеки ООН - США, РФ, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною та ЄС.

У травні 2018 року Президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з цієї угоди та про поновлення санкцій проти Ірану, що спричинило призупинення виконання Іраном обов’язків з імплементації угоди.

Нова Адміністрація Президента США Джо Байдена висловила намір повернутися до виконання СВПД. ЄС вважає СВПД однією з основ світової архітектури ядерного нерозповсюдження.