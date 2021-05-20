Нафта знову дорожчає після обвалу напередодні

Ціни на нафту повернулися до зростання в четвер, 20 травня, після майже 5% падіння напередодні на даних про збільшення сировинних запасів у США та через посилення побоювань із приводу зниження попиту на тлі зростання кількості заражених коронавірусом в Азії.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Котирування липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становлять $66,88 за барель, що на $0,22 (0,33%) вище ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $63,61 за барель, що на $0,25 (0,39%) перевищує підсумкове значення попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $66,66 та $63,36 відповідно.

За даними міністерства енергетики США, запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 14 травня, зросли на 1,32 млн барелів. Експерти в середньому прогнозували зниження запасів на 2,9 млн барелів.

Запаси на терміналі в Кушингу (Оклахома), де зберігається нафта, що торгується на NYMEX , скоротилися цього тижня на 100 тис. барелів.

Запаси бензину в Штатах зменшилися на 1,96 млн барелів, дистилятів - на 2,32 млн барелів. Аналітики в середньому очікували збільшення запасів бензину на 600 тис. барелів.

Хвилювання на ринку нафти також посилюється на тлі погіршення ситуації з COVID-19 у деяких районах Азії.

«Зростання кількості нових випадків COVID-19 у деяких частинах Азії мало що дає для підтримки ринку в найближчому майбутньому», - йдеться в повідомленні ING Economics.

Майже дві третини людей, які пройшли тестування в Індії, демонструють схильність до коронавірусу. Це свідчить про стрімке поширення вірусу, а добова кількість померлих внаслідок пандемії зросла в країні до рекордних 4 529 осіб.

Зниження цін цього тижня отримало додатковий імпульс після того, як ЗМІ повідомили про прогрес у ядерних переговорах США та Ірану. Це може привести до скасування санкцій проти іранської нафтогазової промисловості та збільшення поставок чорного золота на світовий ринок. Однак пізніше було повідомлено про те, що для досягнення угоди буде потрібно більше часу.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 66,90 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 66,65 долара за барель, що на 1 цент нижче рівня закриття торгів ($66,66).