Зеленський сподівається дочекатись від роботи НАБУ жорстких вироків

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що робить все можливе щоб не було впливу на НАБУ і сподівається дочекатись від роботи цієї інституції жорстких вироків.

Про це він сказав на пресконференції у четвер у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я ще дуже вірю, що будуть вироки. Саме вироки від роботи НАБУ. Є тільки один суд, який дає ці вироки - це Антикорупційний суд. І нам важливо, щоб вони були чіткі і жорсткі. Я їх не бачу, але я вірю», - сказав він.

Зеленський зауважив, що вважає НАБУ важливою інституцією.

«Я не знаю там людей, я не знаю суддів. Я не знаю жодного прізвища. Але я знаю, що це важлива інституція і роблю все, щоб на них не було впливу», - сказав він.

Президент також підкреслив, що чекає, коли буде серйозно працювати вся судова система, включаючи Антикорупційний суд.

«Тому що ми дуже хочемо, щоб за три копійки не відпускав той чи інший суд людей, хабарників», - підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт №5459-1 "Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України".

Як ідеться в пояснювальній записці, проєкт закону №5459-1 спрямований на усунення суперечностей між Конституцією та Законом «Про Національне антикорупційне бюро України», а також на пов’язане з цим забезпечення гарантій незалежності для Національного бюро.

Законопроєктом пропонується визначити статус Національного антикорупційного бюро України як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, а також передбачити, що набуття НАБУ статусу центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом не потребує будь-яких додаткових заходів, пов’язаних з ліквідацією або реорганізацією органу, вчинення будь-яких дій щодо його працівників тощо.

Проєкт закону встановлює особливості порядку взаємодії Національного бюро із Кабінетом Міністрів, центральними органами виконавчої влади з метою унеможливлення втручання Кабінету Міністрів України у діяльність НАБУ.

Законопроєкт має визначити повноваження Кабінету Міністрів щодо призначення на посаду директора НАБУ та звільнення з цієї посади за наявності встановлених законом підстав.

Передбачається, що конкурсний добір на посаду директора бюро організовує та проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб, із яких три визначаються Кабінетом Міністрів та ще три – визначаються Кабміном на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.

Пропонується також визначити, що зовнішню оцінку ефективності діяльності Національного бюро проводить комісія у складі трьох осіб, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.

З метою усунення правової невизначеності щодо правового статусу особи, яка займає посаду директора НАБУ, що виникла у зв’язку з Рішенням Конституційного суду України 9-р/2020, визначається, що особа, призначена на посаду директора Національного бюро, продовжує здійснювати всі повноваження директора бюро до моменту призначення очільника відомства за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади у порядку, встановленому статтею 7 Закону «Про Національне антикорупційне бюро України».